Перший українець завершив вакцинацію від COVID-19

З початку старту кампанії вакцинації в Україні 71 923 особи отримали першу дозу вакцини проти COVID, одна людина завершила вакцинацію (отримала 2 дози).
Найбільше прищеплюються в Донецькій області, найменше - в Житомирській. За минулу добу, зокрема, прищепили 9,8 тисячі осіб.
Так, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особа.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Києві (840 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (6284 щеплення), найменша - в Житомирській області (1 441 щеплення).
Найбільше прищеплюються в Донецькій області, найменше - в Житомирській. За минулу добу, зокрема, прищепили 9,8 тисячі осіб.
Так, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою - 9839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 1 особа.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована в Києві (840 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (6284 щеплення), найменша - в Житомирській області (1 441 щеплення).
Кількість щеплень, проведених в регіонах за останню добу:
Вінницька область - 480 щеплень;
Волинська область - 130 щеплень;
Дніпропетровська область - 390 щеплень;
Донецька область - 640 щеплень;
Житомирська область - 170 щеплень;
Закарпатська область - 160 щеплень;
Запорізька область - 250 щеплень;
Івано-Франківська область - 610 щеплень;
Київська область - 440 щеплень;
Кіровоградська область - 240 щеплень;
Луганська область - 460 щеплень;
Львівська область - 590 щеплень;
Київ - 840 щеплень;
Миколаївська область - 270 щеплень;
Одеська область - 450 щеплень;
Полтавська область - 470 щеплень;
Рівненська область - 260 щеплень;
Сумська область - 340 щеплень;
Тернопільська область - 600 щеплень;
Харківська область - 370 щеплень;
Херсонська область - 700 щеплень;
Хмельницька область - 280 щеплень;
Чернівецька область - 190 щеплень;
Чернігівська область - 340 щеплень;
Черкаська область - 170 щеплень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі