Перші симптоми зараження Омікроном та версія його походження

10:16 28 листопад Київ, Україна

Причиною такого швидкого поширення штаму Омікрон, як і попереднього Дельти, стали нетипові прояви захворювання. Захворілі люди сприймають відчутні симптоми за звичайну застуду чи втому, авітаміноз. Пізніше звертаються до лікаря, тим часом встигають заразити навколишніх і доводять свій організм до незворотних наслідків.



Як розповіла голова Медичної асоціації ПАР Анжелік Кутзе, симптоми зараження Омікрон-штамом абсолютно не схожі на ті, що супроводжують звичайний COVID-19. Як повідомила лікарка, вона спостерігала у молодих людей скарги на сильну втому. При цьому з нюхом та смаком у них проблем не виникало. Усе це викликало підозру наявності нового штаму.



"Їхні симптоми дуже відрізнялися від того, з чим я мала справу раніше, і були дуже легкими", - пояснила Кутзе.



Кутзе стурбована тим, що люди похилого віку з набором супутніх захворювань дуже складно переноситимуть захворювання, викликане новим штамом вірусу: "Зараз нам слід побоюватися того, що новим штамом заражатимуться літні невакциновані люди. Якщо вони не щеплені, то у багатьох хвороба, імовірніше за все, протікатиме важко".



Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) дійшли висновку, що нові мутації коронавірусу виникають в організмі людей, які не довели лікування до кінця.



За словами головного епідеміолога ВООЗ Марії Ван Керкхове новий штам коронавірусу Омікрон (B.1.1.529) зміг розвинутися в організмі людини з ослабленим імунітетом, який не повністю вилікувався від інфекції.



Ван Керкхове звернула увагу громадськості на проведення ще більшої кількості тестів та досліджень вірусу, а ВООЗ назвала Омікрон загрозою людству через його стрімке поширення. До того ж наявні види вакцин проти нього можуть бути неефективними.