Перша російська вакцина готова до постачання в регіони

11:11 08 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 8 вересня пресслужба Міністерства охорони здоров'я Росії повідомила, що перша партія російської вакцини від коронавірусу готова до використання.

Найближчим часом вакцину відправлять в регіони. До цього вона пройшла випробування в лабораторіях Росздоровнагляду.



"Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції Sputnik V, розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї МОЗ Росії, була випробувана на якість у лабораторіях Росздоровнагляду та випущена в цивільний оборот", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що найближчим часом очікуються постачання перших партій вакцини в регіони.



