Переливання плазми крові для лікування Covid-19 визнано недієвим

07:00 08 грудень Київ, Україна





Про це повідомляється на офіційному сайті організації.



Група експертів з розробки рекомендацій дійшла висновку про неефективність використання плазми пацієнтів, які перенесли COVID-19. Вчені проаналізували позитивні та негативні наслідки використання плазми під час лікування тяжкохворих пацієнтів. Відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ щодо лікування COVID-19 , використання плазми крові пацієнтів, які перенесли хворобу, визнано недієвим.Про це повідомляється на офіційному сайті організації.Група експертів з розробки рекомендацій дійшла висновку про неефективність використання плазми пацієнтів, які перенесли COVID-19. Вчені проаналізували позитивні та негативні наслідки використання плазми під час лікування тяжкохворих пацієнтів.

Висновки показали, що такий метод лікування не оберігає пацієнтів від попадання на апарати ШВЛ або смертельних випадків, особливо коли це стосується пацієнтів, які хворіють у легкій формі. У той самий час, переливання плазми займає досить багато часу і засобів.

У нових рекомендаціях сказано, що хоча використання плазми перестане бути частиною стандартної процедури лікування, подальші дослідження впливу цього методу продовжаться.

У ВООЗ вважають, що наслідки використання плазми для тяжкохворих пацієнтів не дозволяють зробити остаточні висновки щодо дієвості цього методу лікування.