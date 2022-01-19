Люди, які перехворіли на застуду, можуть мати імунітет до коронавірусу - дослідження

06:22 19 січень Київ, Україна

Дослідники Імперського коледжу в Лондоні з'ясували, що люди, які перехворіли на застуду, можуть мати сильніший захист від COVID-19 і можуть не заражатися коронавірусом при контакті з хворими.

Про такі попередні висновки розповів співавтор дослідження Аджит Лалвані.

«Попередні зараження коронавірусами – звичайні застуди – а це далекі родичі SARS-CoV-2 , що викликає COVID, що такі звичайні ендемічні коронавіруси можуть створити лейкоцити, які зможуть розрізняти та атакувати SARS-CoV-2. Ми вирішили це перевірити», – повідомив Лалвані.

Як виявилося, каже Лалвані, лейкоцити, утворені в організмі через коронавірус, що призводить до звичайної застуди, могли розрізняти та атакувати SARS-CoV-2. Люди з такими клітинами крові не заражалися».



Дослідження почалося у вересні 2020 – до того, як країни розпочали програми з вакцинації, і до того, як зараження набуло масового характеру. Вчені вивчили зразки крові 52 людей, які жили в одному будинку, з тими, хто підхопив SARS-CoV-2. Половина їх заразилася, половина – ні.



Наявні в цей час вакцини розроблені таким чином, що вони спрямовані проти протеїнів зовнішньої оболонки коронавірусу, які здатні мутувати та обходити імунітет. Але Лалвані каже, що результати їхнього дослідження відкривають нові можливості для розробки вакцин у майбутньому.

«На відміну від цього, лейкоцити, які ми виявили, створюють цей захист і спрямовані проти протеїнів у самому вірусі, внутрішніх протеїнів. Ці протеїни менше змінюються. Тому наше дослідження надає схему вироблення універсальної вакцини, що призводить до вироблення лейкоцитів, що захищають проти поточних та всіх майбутніх штамів COVID».

У той самий час розробка таких вакцин – справа далекого майбутнього. Тим часом, кажуть вчені: розраховувати, що застуда надасть імунітет від COVID-19 – не варто, і найкращий захист від хвороби – це вакцинація затвердженими вакцинами, що довели свою безпеку та ефективність.