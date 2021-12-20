Пекін: Спільна боротьба з коронавірусів поліпшать відносини США і КНР

У Китаї заговорили про спільну роботу з США в області боротьби з коронавірусів. Про це сказав в своєму виступі глава Центру по контролю і профілактиці захворювань Гао Фу.

На його думку, подібна співпраця може добре позначитися на відносинах двох країн.