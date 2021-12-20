Пекін: Спільна боротьба з коронавірусів поліпшать відносини США і КНР
15:02 31 липень Київ, Україна
У Китаї заговорили про спільну роботу з США в області боротьби з коронавірусів. Про це сказав в своєму виступі глава Центру по контролю і профілактиці захворювань Гао Фу.
На його думку, подібна співпраця може добре позначитися на відносинах двох країн.
«Я працюю в сфері здоров'я населення. Що таке населення? Населення - все, хто живе на Землі. Ви називаєтесь США, ми називаємося Китаєм, але ми все один вид - Homo sapiens. Не забувайте про це. Вірус зробить з нас друзів, тому що ми повинні працювати разом », - сказав Гао Фу в четвер, під час відеоконференції, організованої базується в Сполучених Штатах некомерційною організацією« Національний комітет по відносинам між США і Китаєм ».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі