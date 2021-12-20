ПЛР-тести дають помилково негативні результати від 2% - 29% випадків

20:09 09 липень Київ, Україна

Дослідження Брістольського університету показали, що до 29% випадків ПЛР-тести показують хибний негативний результат. Про це свідчать підсумки дослідження.

"В ході систематичного огляду точності ПЛР-тестів було встановлено, що ПЛР-тести дають помилково негативні показники від 2% до 29% випадків. Це говорить про те, що чутливість до COVID-19 у ПЛР-тестів становить 71-98% ", - говориться в документі.

Фахівці підкреслили, що не можуть надати точні дані про чутливість і справедливості ПЛР-тестів, оскільки далеко не всі пацієнти приходять здавати аналізи на covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції вдруге.

"Точність тестів може також залежати від стадії захворювання, активності вірусу і його розмноження", - говорять вчені, закликаючи не обмежуватися здачею ПЛР-тесту на covid-19 тільки один раз.

Нагадаємо, за оцінками провідного епідеміолога, інфекціоніста, доктор медичних наук, Михайла Фаворова, ПЛР-тестування призводить до величезних системних помилок.