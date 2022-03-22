ПЛР-тестування не виявляє коронавірус у 30% хворих
19:50 27 жовтня Київ, Україна
Глава МОЗ Максим Степанов
заявив, що у 30% пацієнтів з явними ознаками коронавірусу тест покаже негативний результат, цьому сприяє кілька чинників.
«Згідно зі світовою статистикою, до 30% пацієнтів з явними ознаками коронавірусної інфекції мають негативний ПЛР-тест. На це впливає багато чинників, зокрема, процес забору, фізіологічні особливості організму та ін.», - сказав він.
У зв'язку з цим глава МОЗ нагадав, що в Україні для госпіталізації пацієнта з симптомами COVID-19
не потрібно робити ПЛР-тест. Для цього достатньо наявності клінічних симптомів.
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