Партія "За майбутнє" виступила за відставку Степанова

21:33 22 жовтня Київ, Україна

Політична партія "За майбутнє" в особі свого жіночого складу зібралася сьогодні під Офісом президента з вимогою відставки Максима Степанова.



Активістки кажуть, що міністр не тільки провалив підготовку до другої хвилі COVID-19, а й взагалі виконує свої обов'язки незадовільно.



"Єдине, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив для протидії COVID-19 - це відправив уряд у режим роботи онлайн. Саме тому ми сьогодні тут. Щоб прямо закликати - необхідно відправити Степанова у відставку", - кажуть вони.



В Офіс президента відправляють парламентарія - народну депутатку Ірину Костанкевич.



Через пів години вона повертається до колег. Показує бланк партії зі зверненням до Зеленського, яке зареєстрували в канцелярії глави держави.



"Зараз ці коробки з підписами - пів мільйона - це напевно рекордна така кількість, буде передано президенту. Чекаємо на швидку реакцію", - зазначила вона.



А реагувати треба було ще вчора, кажуть лікарі. Сьогодні ситуація критична.



"Те, що влада, як центральна, так і місцева - не підготувала лікувальні установи, не підвела до ліжок кисень, і кажуть, що у нас все готово - вже система охорони здоров'я не витримує. Медичні співробітники морально не витримують цієї напруги. Ми відзначаємо нову хвилю захворювань медиків", - кажуть вони.



Так, в Одеській області від ускладнень коронавірусу померла медсестра опорної лікарні в Подільському. Її два тижні лікували в тій же лікарні, де вона пропрацювала тридцять вісім років. Їй ставало гірше, рідні взяли кредит і перевезли її в приватну клініку в Одесі. Рахунки були космічні, але жодна державна лікарня пацієнтку не приймала - бо місць в реанімації не залишилося. Ліжко в відділенні інтенсивної терапії ледь знайшли через волонтерів, але було занадто пізно: жінка померла. Їй було п'ятдесят шість років.