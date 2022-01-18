Пандемія, як і раніше, сильно позначається на робочих місцях: ООН

Криза Covid-19 продовжує позначатися на робочих місцях у всьому світі, заявила в понеділок Організація Об'єднаних Націй, попередивши, що можуть пройти роки, перш ніж рівень зайнятості досягне допандемічного рівня.
У новому дослідженні Міжнародна організація праці ООН переглянула свій попередній прогноз про те, що світовий ринок праці майже повністю відновиться після цьогорічного вірусу.
Звинувачуючи вплив варіантів Covid, таких як Delta та Omicron, та невизначеність щодо того, як розвиватиметься пандемія, тепер прогнозується значний дефіцит робочих місць у 2022 році порівняно з тим, що було до появи Covid-19.
"Глобальні ринки праці відновлюються після кризи набагато повільніше, ніж ми очікували раніше", - заявив журналістам глава МОП Гай Райдер, попередивши, що перспективи "залишаються нестійкими".
«Ми вже бачимо потенційно довготривалу шкоду ринкам праці, поряд із зростанням бідності та нерівності».
У звіті, опублікованому в понеділок, прогнозується, що кількість робочих годин у світі буде на два відсотки менша, ніж у 2019 році, внаслідок чого у світі нестача робочих місць становитиме приблизно 52 мільйони.
У травні минулого року МОП передбачила, що нестача робочого часу буде вдвічі меншою, ніж цього року.
У той самий час офіційний рівень безробіття у світі залишається значно вищим, ніж до початку пандемії - 207 мільйонів безробітних.
Очікується, що цього року 5,9% працівників у всьому світі, або близько 207 мільйонів людей, будуть офіційно зареєстровані як безробітні, що краще, ніж у 2021 та особливо 2020 році, але все ж таки більше, ніж 186 мільйонів у 2019 році.
У звіті МОП йдеться, що глобальний рівень безробіття до 2023 року, за прогнозами, залишиться вищим за рівень 5,4%, що спостерігався до кризи».
Райдер попередив, що пандемія вже «послабила економічну, фінансову та соціальну сфери майже в кожній країні незалежно від рівня розвитку».
Водночас МОП вказала, що відмінності у доступі до вакцини та заходи щодо відновлення економіки означають, що криза по-різному впливає на групи працівників та країни.
У звіті йдеться, що ринки праці в країнах із вищим рівнем доходу відновлюються швидше, хоча деякі з них тепер починають стикатися з проблемами, пов'язаними з нестачею робочої сили, сказав Райдер.
У новому дослідженні Міжнародна організація праці ООН переглянула свій попередній прогноз про те, що світовий ринок праці майже повністю відновиться після цьогорічного вірусу.
Звинувачуючи вплив варіантів Covid, таких як Delta та Omicron, та невизначеність щодо того, як розвиватиметься пандемія, тепер прогнозується значний дефіцит робочих місць у 2022 році порівняно з тим, що було до появи Covid-19.
"Глобальні ринки праці відновлюються після кризи набагато повільніше, ніж ми очікували раніше", - заявив журналістам глава МОП Гай Райдер, попередивши, що перспективи "залишаються нестійкими".
«Ми вже бачимо потенційно довготривалу шкоду ринкам праці, поряд із зростанням бідності та нерівності».
У звіті, опублікованому в понеділок, прогнозується, що кількість робочих годин у світі буде на два відсотки менша, ніж у 2019 році, внаслідок чого у світі нестача робочих місць становитиме приблизно 52 мільйони.
У травні минулого року МОП передбачила, що нестача робочого часу буде вдвічі меншою, ніж цього року.
У той самий час офіційний рівень безробіття у світі залишається значно вищим, ніж до початку пандемії - 207 мільйонів безробітних.
Очікується, що цього року 5,9% працівників у всьому світі, або близько 207 мільйонів людей, будуть офіційно зареєстровані як безробітні, що краще, ніж у 2021 та особливо 2020 році, але все ж таки більше, ніж 186 мільйонів у 2019 році.
У звіті МОП йдеться, що глобальний рівень безробіття до 2023 року, за прогнозами, залишиться вищим за рівень 5,4%, що спостерігався до кризи».
Райдер попередив, що пандемія вже «послабила економічну, фінансову та соціальну сфери майже в кожній країні незалежно від рівня розвитку».
Водночас МОП вказала, що відмінності у доступі до вакцини та заходи щодо відновлення економіки означають, що криза по-різному впливає на групи працівників та країни.
У звіті йдеться, що ринки праці в країнах із вищим рівнем доходу відновлюються швидше, хоча деякі з них тепер починають стикатися з проблемами, пов'язаними з нестачею робочої сили, сказав Райдер.
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