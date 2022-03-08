Пандемічна ситуація в Україні стрімко погіршується

10:09 11 жовтень Київ, Україна

Коронавірус не здається, він наполегливо розгойдує свої смертельні гойдалки. Після чотирьох днів рекордного зростання, процес захворюваності в котрий раз пішов на деяке зниження. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в Україні зафіксовано 4 768 нових випадків зараження COVID-19. Це майже на тисячу менше вчорашнього показника.

Загальна кількість хворих з початку пандемії українців досягла 261 034. За останні 24 години найбільше хворих виявили в Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій області (328), Житомирській області (302) і Рівненській області (234).

Також повідомляється про 85 жертв коронавірусу. Всього за час пандемії померли 4 972 українці.

При цьому за добу одужали 937 осіб. За весь час кількість пацієнтів, що одужали, досягла 113 507.

Зараз на коронавірус хворіють 142 555 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 3 746.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах України: Вінницька обл - 7569 (+103) Волинська обл - 9645 (+118) Дніпропетровська обл - 8781 (+201) Донецька обл - 5649 (50) Житомирська обл - 8326 (+302) Закарпатська обл - 10850 (+89) Запорізька обл - 5461 (+115) Івано-Франківська обл - 15197 (+197) Кіровоградська обл - 1304 (+16) Київ - 27497 (+502) Київська обл - 11096 (+204) Львівська обл - 22588 (+202) Луганська обл - 1826 (+114) Миколаївська обл - 4546 (+152) Одеська обл - 16605 (+160) Полтавська обл - 4377 (+171) Рівненська обл - 14493 (+234) Сумська обл - 6862 (+229) Тернопільська обл - 15792 (+208) Харківська обл - 24445 (+593) Херсонська обл - 1892 (+86) Хмельницька обл - 8792 (+328) Чернівецька обл - 16319 (+182) Черкаська обл - 5598 (+119) Чернігівська обл - 5518 (+93)

Напередодні в Міністерстві охорони здоров'я заявили про рекордну госпіталізацію хворих з коронавірусом. За минулу добу до лікарень потрапили 990 пацієнтів з COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні ввели нові карантинні зони. У червону зону потрапили два міста - Суми та Канів, а Київ - в помаранчеву.