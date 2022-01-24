Очікуване зростання захворюваності в Україні після великодніх свят

11:26 08 травень Київ, Україна

Як повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, різкий підйом рівня захворюваності в Україні триває вже другий день. Так, за минулу добу кількість інфікованих вірусом COVID-19 збільшилася до 8 710 випадків.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях. Найменше нових хворих в Закарпатській (121 випадок) і Чернівецькій (105 випадків) областях.

Зокрема, захворіли 374 дитини і 193 медпрацівники. Всього за минулу добу госпіталізували 2 544 особи. Від коронавірусу померли 370 осіб. Одужали - 19 408.

Медики здійснили 87 641 тестування на добу (зокрема, методом ПЛР - 39 126, методом ІФА - 14 791, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 724).

Напередодні в Україні різко зросла кількість COVID-випадків. За добу інфекція була виявлена у 8 404 громадян.