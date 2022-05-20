Відповіддю на вакцину Pfizer стала анафілактична реакція

14:15 17 грудня Київ, Україна

У штаті Аляска США зафіксовано першу негативну реакцію на вакцину виробництва Pfizer -BioNTech. Анафілактичну реакцію з ознаками задишки виявили у місцевої медсестри через 10 хвилин після введення препарату.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на адміністрацію лікарні.



15 грудня через 10 хвилин після щеплення у жінки середнього віку почалася анафілактична реакція: з'явилася задишка і висип, почастішав пульс. Жінці поставили крапельницю, але коли її зняли, симптоми повторилися. Постраждалу помістили в реанімацію. У середу вранці їй стало краще і до вечора того ж дня планувалася виписка.



Лікарня повідомила, що у постраждалої жінки раніше не виникало алергічних реакцій.



Відзначається, що цей випадок - єдина на даний момент алергічна реакція на вакцину Pfizer-BioNTech в Сполучених Штатах.