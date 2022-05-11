Ставлення українського МОЗ до бустерної дози вакцини від COVID-19

Для того, щоб з упевненістю говорити про застосування в Україні бустерної дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я має дочекатися остаточних результатів дослідження її ефективності.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Є офіційна заява ВООЗ з приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози. І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектора компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони очікуються в кінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінальне рішення не прийняте", - зазначив він.
За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилювальна імунізація може бути "потенційно більш ефективною".
"Є офіційна заява ВООЗ з приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози. І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектора компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони очікуються в кінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінальне рішення не прийняте", - зазначив він.
За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилювальна імунізація може бути "потенційно більш ефективною".
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