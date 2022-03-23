Від штаму дельта світ врятує ковід-вакцина від Pfizer - представник компанії

Офіційна особа американської компанії Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт розповів про дослідження ефективності вакцин, вироблених компанією, в боротьбі зі штамом дельта, який семимильними кроками сьогодні поширюється світом.
Про це повідомляє "Укрінформ".
У той самий час керівник відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що Ізраїлю в цей час не вистачає даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти штаму "Дельта".
"Ми збираємо дані зараз. Зараз ми тільки спостерігаємо перші випадки штаму "Дельта" в Ізраїлі - близько 200, і скоро дізнаємося більше", - сказала вона.
Аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, показав, що вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca забезпечують більше ніж 90% захисту від зараження штамом "Дельта".
"Ми збираємо дані зараз. Зараз ми тільки спостерігаємо перші випадки штаму "Дельта" в Ізраїлі - близько 200, і скоро дізнаємося більше", - сказала вона.
Аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, показав, що вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca забезпечують більше ніж 90% захисту від зараження штамом "Дельта".
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