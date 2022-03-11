Від COVID-19 за добу в Україні вилікувалися 2269 осіб, заразилися майже 6000

16 жовтня (станом на 9:00) в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 5 992 нових випадки. Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 2 269 людей.
Ситуація з поширенням хвороби по регіонах виглядає так:
Вінницька область - 8070;
Волинська область - 10 515;
Дніпропетровська область - 10 257;
Донецька область - 6658;
Житомирська область - 9286;
Закарпатська область - 11 461;
Запорізька область - 6162;
Івано-Франківська область - 16 163;
Київ - 29 412;
Київська область - 12 207;
Кіровоградська область - 1468;
Луганська область - 2229;
Львівська область - 24 171;
Миколаївська область - 5336;
Одеська область - 18 013;
Полтавська область - 5469;
Рівненська область - 15 398;
Сумська область - 8252;
Тернопільська область - 16 916;
Харківська область - 27 457;
Херсонська область - 2264;
Хмельницька область - 10 098;
Черкаська область - 6387;
Чернівецька область - 17 203;
Чернігівська область - 6379.
Ситуація з поширенням хвороби по регіонах виглядає так:
Вінницька область - 8070;
Волинська область - 10 515;
Дніпропетровська область - 10 257;
Донецька область - 6658;
Житомирська область - 9286;
Закарпатська область - 11 461;
Запорізька область - 6162;
Івано-Франківська область - 16 163;
Київ - 29 412;
Київська область - 12 207;
Кіровоградська область - 1468;
Луганська область - 2229;
Львівська область - 24 171;
Миколаївська область - 5336;
Одеська область - 18 013;
Полтавська область - 5469;
Рівненська область - 15 398;
Сумська область - 8252;
Тернопільська область - 16 916;
Харківська область - 27 457;
Херсонська область - 2264;
Хмельницька область - 10 098;
Черкаська область - 6387;
Чернівецька область - 17 203;
Чернігівська область - 6379.
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