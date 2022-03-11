Від COVID-19 в світі померли 3 717 430 осіб

08:29 11 червень Київ, Україна

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, за минулу добу від пандемії в світі померли 11 400 осіб.



Також в світі зафіксовано 175 622 445 випадків інфікування, з них 434 852 тільки за минулу добу. Зокрема, в Індії - 91 266 випадків, в Бразилії - 89 802, в Колумбії - 29 302, в Аргентині - 27 628 випадків, в США - 14 880.



Україна з 1 785 випадками знаходиться на 36 місці в світі - між Афганістаном (1824) і Гватемалою (1785). Серед європейських країн Україна сьома.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 717 430 осіб, з них 11 400 за минулу добу. Зокрема, в Індії - 3 402 летальних випадки, в Бразилії - 2 344, в Аргентині - 669, в Колумбії - 573, в США - 424.

За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна по щоденній кількості смертей 17-а в світі і третя в Європі.



Побороли хворобу і вилікувалися 159,1 млн осіб.