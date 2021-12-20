Особливості вакцинації дітей, підготовка до щеплення, можливі наслідки. Думка лікаря-інфекціоніста



Незважаючи на те, що МОЗ видав наказ, який стверджує, яких дітей та за яких умов можна щепити, педіатри часто призначають додаткові аналізи. Чому?



На жаль, це одна з основних причин, чому ми маємо такі великі прогалини із вакцинацією в Україні. Нехай колеги на мене не ображаються, але саме медичні працівники, я не говорю про всіх – це, мабуть, слабка ланка у процесі захисту українців шляхом вакцинації.



По-перше, є чіткі рекомендації МОЗ, закріплені наказом: діти з 12 років можуть бути вакциновані за бажанням батьків. По-друге, при цьому використовується вакцина Pfizer/Biotech. По-третє, оскільки в пунктах щеплення масової вакцинації не завжди працюють лікарі, які мають право на огляд, консультування дітей, існує така процедура: батьки повинні звернутися до педіатра або до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, який консультує, оглядає та направляє дитину на вакцинацію. Якщо в амбулаторії, де працює сімейний лікар, проводиться вакцинація, то немає проблем щепитися там.



Чи потрібно перед вакцинацією здавати загальний аналіз крові? Ні!



Чи потрібно обстежитись на антитіла до Covid-19? Ні. І до, і після вакцинації не потрібно визначати антитіла. Вакцинація не проводиться з орієнтуванням на антитіла до Covid-19. Це чіткі рекомендації МОЗ. Тому можу сказати, що колеги, які призначають зайві аналізи перед вакцинацією, не зовсім компетентні.



До речі, цю процедуру можна пройти у приватному медичному центрі. Вакцини надаються державою безоплатно та держава сплачує приватному медичному центру за послугу вакцинації. У Києві, зокрема, є маленькі приватні амбулаторії, де працюють лікарі-ФОПи, і вони щеплюють з великим успіхом.



Чи є випадки, коли дітям все ж таки потрібно здавати якісь аналізи перед вакцинацією?



Якщо дитина належить до групи ризику тяжкого перебігу Covid-19. Але ці аналізи не стосуються питання вакцинації. Якщо, наприклад, дитина з ВІЛ-інфекцією, вона потребує ведення з приводу ВІЛ-інфекції. Отже, дитина періодично має здавати певні аналізи, якщо вона отримує терапію. Те саме можна сказати про ведення дитини з цукровим діабетом, наприклад. Чи це стосується вакцинації? Ні. Якщо так склалося, що плановий огляд щодо супутнього стану збігається з візитом з приводу вакцинації і є необхідність пройти ті чи інші аналізи, то лікар, звичайно, може призначити їх та використовувати можливість оглянути дитину.



Нагадаю, умовою для проведення вакцинації дитини, яка не належить до групи ризику, є наявність профілактичних щеплень у неї відповідно до календаря вакцинації.

Це медична чи виховна вимога?



Це свідома виховна вимога. У період пандемії особливо погіршилася вакцинація дітей згідно з календарем щеплень. Якщо дитина входить до групи ризику вакцинації з приводу тяжкого перебігу Covid-19, то порушення календаря щеплень не береться до уваги взагалі. Але якщо ми говоримо про ситуацію, коли діти не з групи ризику тяжкого перебігу Covid-19, а батьки свідомо хочуть захистити її від коронавірусної інфекції шляхом вакцинації, як правило, у подібних випадках немає проблем із календарем щеплень. Однак ми розуміємо, що є й не зовсім свідомі батьки, які нехтують захистом проти інших інфекційних хвороб, але зібралися виїхати відпочивати на гірськолижні курорти, припустімо, до Австрії, Швейцарії чи Франції країни, які можуть вимагати наявність вакцинації дитини з 12 років. Тобто батьки хочуть прищеплювати дитину не заради її життя та здоров'я, а заради поїздки. У таких випадках ми вдаємося до певного примусу: шановні батьки, подумайте, що ваша дитина потребує захисту і від інших інфекційних захворювань.



Чи технічна група розглядає можливість введення щеплення дітям від 12 років вакциною Coronavac? У Китаї, наприклад, ця вакцина використовується для дітей віком від трьох років.



Ми, звичайно, можемо розглядати таку можливість, але слід розрізняти сфери повноважень. Вакцина, яка використовується в Україні, повинна мати в інструкції дозвіл на використання у дітей, наприклад, з 12 років, з п'яти або з трьох років. Для того, щоб в інструкції прописати цей дозвіл, виробник або представник виробника вакцини повинні подати заявку в Україні на реєстрацію препарату.



Перш ніж розглядати Coronavac для вакцинації дітей віком до 18 років, повинні бути внесені зміни до цього препарату. В інших країнах працюють інші процедури. В Україні є головність інструкції. Міністерство лише розглядає подані документи. Експерти у державному експертному центрі, які оцінюють повноту цих даних, якість цих даних, і саме вони, а не НТГІ, дають рекомендації щодо цього МОЗ.



Декілька приватних клінік, які заявляють, що вакцинують дітей від Covid-19, щеплюють лише дітей після 17 років. Вони так перестраховуються або, скажімо, просто не отримали препарати з потрібним дозуванням?



Доза вакцини Pfizer/Biotech для дітей з 12 років не відрізняється від дорослої дози. Для цієї вакцини дітям від п'яти до 11 років використовується менша доза, але поки що у нас Pfizer Biotech і не дозволена для дітей до 12 років.



Можливо, у цих приватних клініках відсутня ця вакцина, тому вони вакцинують іншими препаратами. Можливо, керівництво цих клінік досі не знає, що можна вакцинувати дітей, тому що, як показує практика, далеко не всі медичні працівники мають актуальну інформацію. Можливий третій варіант: приватні клініки просто не хочуть зв'язуватися з дітьми. Я точно знаю, що деякі приватні клініки у столиці вакцинують дітей без проблем із 12 років.



Чи фіксувалися якісь ускладнення в Україні у дітей без супутніх хвороб після вакцинації від Covid-19?



Поки що я не готовий відповісти. Поки що вакцинованих дітей в Україні трохи більше двох тисяч, та повідомлень про ускладнення не було.



Я хочу нагадати, що повідомляти про несприятливі події після імунізації можуть не лише медичні працівники, а й пацієнти. На сайті державного експертного центру МОЗ є спеціальний розділ, до якого можуть надходити повідомлення від пацієнтів чи їхніх представників.



Ця інформація ретельно аналізується, береться до уваги, перевіряється, щоб уникнути фейкових повідомлень.



Така система працює і в інших країнах: повідомлення передають і медичні працівники, і пацієнти.