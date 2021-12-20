Основні симптоми зараження Омікроном

09:32 01 грудень Київ, Україна

Незважаючи на те, що більшість встановлених сьогодні випадків зараження людей «Омікрон»-штамом коронавірусної хвороби характеризуються легкою течією, висновки про потенційну небезпеку нового штаму робити ще зарано.

Таку думку висловив відомий південноафриканський лікар-інфекціоніст Унбен Піллей. Його слова передає Bloomberg.



За його словами, пацієнти скаржаться на величезну втому, пригніченість та сильний головний біль. При цьому підвищена температура і біль у горлі зустрічалися лише в однієї чи двох осіб серед кількох десятків заражених. Також у інфікованих новим штамом не падав рівень кисню у крові.



Лікар зазначив, що ніхто з хворих не був госпіталізований.



«Інфікованим Омікрон-штамом не потрібен лікарняний догляд та кисень. Одужання у тих, хто звернувся до мене за допомогою, наступало через 2-3 дні. Весь цей час вони проводили вдома», - розповіла фахівець.



Вiн додав, що в основному Омікрон-штамом заражаються молоді люди, хоча була і дитина у віці шести років. Медик з'ясував, що більше половини пацієнтів не були вакциновані.



Раніше професор та завідувач кафедри інфекційних захворювань у шпиталі Кейптауна Марк Менделсо припустив, що новий «штам» може ухилятися від імунної системи, що збільшить кількість повторних заражень коронавірусом.