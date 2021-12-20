Основні симптоми зараження Омікроном

Незважаючи на те, що більшість встановлених сьогодні випадків зараження людей «Омікрон»-штамом коронавірусної хвороби характеризуються легкою течією, висновки про потенційну небезпеку нового штаму робити ще зарано.
Таку думку висловив відомий південноафриканський лікар-інфекціоніст Унбен Піллей. Його слова передає Bloomberg.
За його словами, пацієнти скаржаться на величезну втому, пригніченість та сильний головний біль. При цьому підвищена температура і біль у горлі зустрічалися лише в однієї чи двох осіб серед кількох десятків заражених. Також у інфікованих новим штамом не падав рівень кисню у крові.
Лікар зазначив, що ніхто з хворих не був госпіталізований.
«Інфікованим Омікрон-штамом не потрібен лікарняний догляд та кисень. Одужання у тих, хто звернувся до мене за допомогою, наступало через 2-3 дні. Весь цей час вони проводили вдома», - розповіла фахівець.
Вiн додав, що в основному Омікрон-штамом заражаються молоді люди, хоча була і дитина у віці шести років. Медик з'ясував, що більше половини пацієнтів не були вакциновані.
Раніше професор та завідувач кафедри інфекційних захворювань у шпиталі Кейптауна Марк Менделсо припустив, що новий «штам» може ухилятися від імунної системи, що збільшить кількість повторних заражень коронавірусом.
За його словами, пацієнти скаржаться на величезну втому, пригніченість та сильний головний біль. При цьому підвищена температура і біль у горлі зустрічалися лише в однієї чи двох осіб серед кількох десятків заражених. Також у інфікованих новим штамом не падав рівень кисню у крові.
Лікар зазначив, що ніхто з хворих не був госпіталізований.
«Інфікованим Омікрон-штамом не потрібен лікарняний догляд та кисень. Одужання у тих, хто звернувся до мене за допомогою, наступало через 2-3 дні. Весь цей час вони проводили вдома», - розповіла фахівець.
Вiн додав, що в основному Омікрон-штамом заражаються молоді люди, хоча була і дитина у віці шести років. Медик з'ясував, що більше половини пацієнтів не були вакциновані.
Раніше професор та завідувач кафедри інфекційних захворювань у шпиталі Кейптауна Марк Менделсо припустив, що новий «штам» може ухилятися від імунної системи, що збільшить кількість повторних заражень коронавірусом.
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