Восени в Україні очікується підйом захворюваності на COVID-19

16:38 01 липня Київ, Україна

За інформацією Центру громадського здоров'я, восени очікується зростання захворюваності на COVID-19, осінній підйом буде залежати від кількості вакцинованих людей.





Про це на брифінгу сказала завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко.

"Ми очікуємо підйом захворюваності на COVID-19, він однозначно буде. Тільки це питання часу, коли саме. Найближчим часом, в літній період, ми його не очікуємо. Швидше за все, підйом захворюваності буде реєструватися восени 2021 року", - сказала Кошалко.

Вона нагадала, що в минулому році також зростання захворюваності COVID-19 збігалося з початком епідсезону грипу та ГРВІ, який триває з 40-го тижня поточного року по 20-й тиждень наступного року.

"Буде хвиля підйому, але якої інтенсивності вона буде, перш за все, буде залежати від того, який штам буде циркулювати на території України в той час, і від того, які будуть введені в той час протиепідемічні заходи", - додала Кошалко.

Зараз, за словами Кошалко, в Україні реєструється стабільне зниження показників захворюваності на COVID-19, а також смертності в результаті COVID-19.



Втім, за словами Кошалко, це не привід відмовлятися від протиепідемічних заходів, зокрема, використання засобів індивідуального захисту.