Восени в Україні очікується підйом захворюваності на COVID-19

За інформацією Центру громадського здоров'я, восени очікується зростання захворюваності на COVID-19, осінній підйом буде залежати від кількості вакцинованих людей.
Про це на брифінгу сказала завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко.
"Ми очікуємо підйом захворюваності на COVID-19, він однозначно буде. Тільки це питання часу, коли саме. Найближчим часом, в літній період, ми його не очікуємо. Швидше за все, підйом захворюваності буде реєструватися восени 2021 року", - сказала Кошалко.
Вона нагадала, що в минулому році також зростання захворюваності COVID-19 збігалося з початком епідсезону грипу та ГРВІ, який триває з 40-го тижня поточного року по 20-й тиждень наступного року.
"Буде хвиля підйому, але якої інтенсивності вона буде, перш за все, буде залежати від того, який штам буде циркулювати на території України в той час, і від того, які будуть введені в той час протиепідемічні заходи", - додала Кошалко.
Зараз, за словами Кошалко, в Україні реєструється стабільне зниження показників захворюваності на COVID-19, а також смертності в результаті COVID-19.
Втім, за словами Кошалко, це не привід відмовлятися від протиепідемічних заходів, зокрема, використання засобів індивідуального захисту.
"Масковий режим ніхто не скасовував, він повинен бути обов'язковий. Єдина умова, коли людина може не використовувати засоби індивідуального захисту - маски, - це якщо організовується масовий захід, і організатори заходу проконтролювали наявність у людей, що беруть участь в ньому, негативного тесту ПЛР або швидкого тесту на COVID-19, проведеного не менше ніж за 72 години до заходу, або наявність документа, що посвідчує повний курс вакцинації", - сказала Кошалко.
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