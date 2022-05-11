Восени штам Дельта зможуть діагностувати в кожній області, - Кузін

07:45 09 серпня Київ, Україна

До кінця сезону відпусток і початку активної фази робочого процесу в усіх структурах, МОЗ України має намір забезпечити українців можливістю повноцінної діагностики штаму Дельта.



Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.



За його словами, зараз хворих, інфікованих штамом "Дельта", лікують по тому ж протоколу, що і пацієнтів з іншими штамами.

"Тактика лікарська не відрізнятиметься щодо будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму - це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що стосовно таких людей треба більш ретельно відслідковувати контактних осіб та застосовувати протиепідемічні заходи", - сказав Кузін.

Він додав, що поки лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами - геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем. Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п'яти або шести таких лабораторій знаходяться в приватній власності.



"І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють досить швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров'я у нас майже 2 тисячі таких тестів. На рівні областей також кілька тисяч уже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області", - заявив головний санлікар.