Знову антирекорд: сьогодні 4633 нових випадки коронавірусу

2 жовтня (станом на 9:00) в Україні 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 4 261 смертельний, 96 591 пацієнт вилікувався. За добу зафіксовано 4 633 нових випадки. Взагалі проведено 2 337 942 тестування методом ПЛР.
Статистика коронавірусу по регіонах:
Вінницька обл - 6452 (+144)
Волинська обл - 8325 (+131)
Дніпропетровська обл - 6422 (+334)
Донецька обл - 3650 (+93)
Житомирська обл - 6265 (+177)
Закарпатська обл - 10004 (+86)
Запорізька обл - 4284 (+156)
Івано-Франківська обл - 13968 (+131)
Кіровоградська обл - 1141 (+14)
Київ - 23602 (+447)
Київська обл - 9428 (+149)
Львівська обл - 20826 (+236)
Луганська обл - 1140 (+49)
Миколаївська обл - 3369 (+99)
Одеська обл - 14069 (+280)
Полтавська обл - 2512 (+167)
Рівненська обл - 12770 (+216)
Сумська обл - 4677 (+242)
Тернопільська обл - 13996 (+229)
Харківська обл - 19588 (+460)
Херсонська обл - 1250 (+82)
Хмельницька обл - 6432 (+244)
Чернівецька обл - 14787 (+182)
Черкаська обл - 4295 (+130)
Чернігівська обл - 4409 (+155)
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