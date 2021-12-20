Онкологія та вакцинація від коронавірусу. Думка онкохірурга

11:32 17 листопад Київ, Україна

Пацієнти з онкологією та люди старше 65 років входять до групи високого ризику ймовірності тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та розвитку ускладнень.



Про це заявив заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина.



"Причини, через які провідні медичні світила Австралії, США, Великобританії, країн Європи рекомендують пацієнтам з такими супутніми захворюваннями, як рак, одними з перших вакцинуватися проти коронавірусу, очевидні", - пояснив Яцина.



За словами медика, онкохворим слід зробити щеплення одразу, як тільки буде можливість. Оскільки їхній ослаблений імунітет може постраждати від коронавірусу набагато більше, ніж імунітет здорової людини. Також рекомендовано імунізуватися всім, хто доглядає онкохворих: родичам, близьким та медичному персоналу.



Лікування онкохворих – це процес, який може затягнутися на роки, а коронавірус здатний значно погіршити стан пацієнта, негативно вплинути на лікування та одужання», – додав Олександр Яцина, підсумувавши, що у будь-якому випадку всі поради та рекомендації щодо імунізації онкохворому пацієнту має давати його онколог.