Омікрон-варіант виявили в американця, який прибув із ПАР

15:06 02 грудень Київ, Україна

В американському штаті Каліфорнія в одного з мешканців підтвердили зараження новим Омікрон-варіантом коронавірусу.

Про це повідомив керівник Національного інституту алергології та інфекційних захворювань (NIAID) США Ентоні Фаучі.

"Ми знали, що це лише питання часу, коли буде виявлено перший випадок Омікрону у Сполучених Штатах", - цитує Фаучі агентство AP.

Зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у американця, що повернувся з Південної Африки 22 листопада. Повідомляється, що він мав легкі симптоми захворювання COVID-19. Чоловік був щеплений від коронавірусу двома дозами вакцини Moderna.



Американців закликали вакцинуватися і надалі

Фаучі та інші медичні експерти США відзначають, що американці повинні продовжувати вакцинуватися та отримувати бустерні щеплення від коронавірусу. За словами Фаучі, є підстави вважати, що вакцинація ефективна і щодо Омікрон-варіанту.



Поки невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу тяжчий перебіг хвороби. Вчені також повинні з'ясувати, наскільки ефективні наявні вакцини проти Омікрона.



За даними вчених, новий варіант COVID-19 має 32 мутації, що сприяє підвищенню заразності. Для порівняння, у Дельта-варіанту їх дві.