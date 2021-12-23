"Омікрон" стане домінантним у багатьох країнах Європи – ВООЗ

Європейські уряди запроваджують нові карантинні обмеження та прискорюють вакцинацію посилюючими дозами на тлі нової хвилі COVID-19, спричиненої штамом коронавірусу Омікрон.
У багатьох країнах Європи, а також США Омікрон вже складає переважну більшість нових заражень, а в Україні минулого тижня підтвердили перший виявлений випадок.
Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що різке збільшення кількості хворих буде важким тягарем для систем охорони здоров'я, які зараз завантажені.
У багатьох країнах Європи, а також США Омікрон вже складає переважну більшість нових заражень, а в Україні минулого тижня підтвердили перший виявлений випадок.
Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що різке збільшення кількості хворих буде важким тягарем для систем охорони здоров'я, які зараз завантажені.
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