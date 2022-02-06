Омікрон настає на Україну: 42,5 тисяч заражених за добу

10:44 05 лютий Київ, Україна

Омікрон продовжує масово вражати українців. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, лише за 4 лютого в Україні було підтверджено 42 533 нові випадки зараження коронавірусом. За вчора померло 185 людей.

За добу госпіталізували 3 918 людей, одужали – 9 628 осіб.

Зазначається, що проведено 164 456 тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 256 208 осіб, одужало – 3 669 979 осіб, летальних наслідків – 101 168.

Нагадаємо, за добу 3 лютого було зафіксовано 43 778 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.. Це новий рекорд за час пандемії та другий поспіль.

У жовтій зоні карантину залишилися лише дві області України.

Також, за повідомленням МОЗ, в Україні минулої доби, 4 лютого, проти коронавірусу вакцинувалися 76 350 осіб, повний курс щеплення пройшли 14 758 350 осіб, бустерну дозу отримали 444 730 осіб.

Зазначається, що першу дозу за добу отримали 22 352 особи, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи.

З початку вакцинальної кампанії в Україні вакциновано 15442559 осіб. Першу дозу отримали 15 442 557 осіб, дві дози – 14 758 350 осіб, додаткову дозу – 20 040 осіб, бустерну дозу – 444 730 осіб. Усього проведено 30 665 677 щеплень.