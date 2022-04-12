Ольга Голубовська про ускладнення COVID-19 і чому "благополучний" на вигляд пацієнт може піднести сюрприз

14:01 16 листопада Київ, Україна

Ольга Голубовська, доктор медичних наук і член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні, попередила про ускладнення COVID-19 і звернулася до медиків з проханням об'єктивно оцінити стан хворого тільки за сукупністю клінічних і лабораторних даних.

"Цей вірус вражає практично всі органи і системи. Перш за все легеневу, в результаті чого надалі розвивається фіброз легенів. Тому пацієнтам, які перехворіли на COVID- 19, раджу обов'язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо на нього "накладеться" фіброз, буде дуже важко. У кого розвивається ниркова недостатність. Дуже поширеним ускладненням є тромбоз судин (тому так важлива антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно і правильно). Серце також під ударом COVID- 19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається і негативний вплив вірусу на центральну нервову систему і психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів", - повідомила вона.

За словами Голубовської, "зловити" небезпечний перехід з одного стану в інший - справа непроста, приблизно у 5% пацієнтів хвороба починається відразу з розвитку дихальної недостатності.