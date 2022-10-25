Близько 17 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за тиждень

В Україні з 17 по 23 жовтня зафіксували 16 908 нових випадків COVID-19, це менше, ніж за попередній тиждень, коли було майже 23 тисячі нових випадків.
Про це повідомляє МОЗ.
За тиждень проти коронавірусу вакцинувалися 126 982 особи: 8,6% отримали першу дозу, 7,8% – другу дозу, 70,2% – першу бустерну дозу, 13,4% – другу бустерну дозу.
За тиждень проти коронавірусу вакцинувалися 126 982 особи: 8,6% отримали першу дозу, 7,8% – другу дозу, 70,2% – першу бустерну дозу, 13,4% – другу бустерну дозу.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 4341 особу,
- одужали – 30 615 осіб,
- летальних наслідків - 189.
За весь час пандемії в Україні:
- хворих - 5 296 254 особи,
- одужали – 5 126 052 особи,
- летальних випадків - 110008.
З початку вакцинальної кампанії прищепили 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573 особи, першу бустерну дозу – 2 605 902 особи, другу бустерну дозу – 92 182 особи.
У той самий час майже 810 тисяч українців не отримали другу дозу, а понад 12,7 мільйона пропустили першу бустерну дозу.
У той самий час майже 810 тисяч українців не отримали другу дозу, а понад 12,7 мільйона пропустили першу бустерну дозу.
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