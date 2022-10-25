Близько 17 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за тиждень

11:22 25 жовтня Київ, Україна

В Україні з 17 по 23 жовтня зафіксували 16 908 нових випадків COVID-19 , це менше, ніж за попередній тиждень, коли було майже 23 тисячі нових випадків.

Про це повідомляє МОЗ.



За тиждень проти коронавірусу вакцинувалися 126 982 особи: 8,6% отримали першу дозу, 7,8% – другу дозу, 70,2% – першу бустерну дозу, 13,4% – другу бустерну дозу.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4341 особу,

одужали – 30 615 осіб,

летальних наслідків - 189.

За весь час пандемії в Україні:

хворих - 5 296 254 особи,

одужали – 5 126 052 особи,

летальних випадків - 110008.

З початку вакцинальної кампанії прищепили 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573 особи, першу бустерну дозу – 2 605 902 особи, другу бустерну дозу – 92 182 особи.



У той самий час майже 810 тисяч українців не отримали другу дозу, а понад 12,7 мільйона пропустили першу бустерну дозу.