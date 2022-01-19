Одеські медики виявили новий штам COVID

Лаборанти Одещини зафіксували новий штам COVID-19, імовірно - "індійський".
Про це в понеділок, 3 травня, повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров.
Так, медики припускають, що, ймовірно, мова йде про "індійський" штам з подвійною мутацією, який відрізняється особливою заразністю. Однак тип вірусу стане відомим за підсумками дослідження в київській референс-лабораторії.
Гончаренко зазначив, що "індійський" варіант COVID-19 вкрай небезпечний для дітей і молоді. Відомі такі симптоми зараження, як блювота, біль в животі, діарея, порушення слуху, кашель, висипання на шкірі і в області рота.
Нагадаємо, раніше перший випадок "індійського" штаму коронавірусу виявили в Польщі. Зараження підтвердили у дипломата, якого евакуювали з Індії.
Як повідомлялося, випадки інфікування "індійським" варіантом коронавірусу зафіксовані також в Румунії (одна людина), Ізраїлі (41 заражений) і Франції (один випадок).
Так, медики припускають, що, ймовірно, мова йде про "індійський" штам з подвійною мутацією, який відрізняється особливою заразністю. Однак тип вірусу стане відомим за підсумками дослідження в київській референс-лабораторії.
Гончаренко зазначив, що "індійський" варіант COVID-19 вкрай небезпечний для дітей і молоді. Відомі такі симптоми зараження, як блювота, біль в животі, діарея, порушення слуху, кашель, висипання на шкірі і в області рота.
Нагадаємо, раніше перший випадок "індійського" штаму коронавірусу виявили в Польщі. Зараження підтвердили у дипломата, якого евакуювали з Індії.
Як повідомлялося, випадки інфікування "індійським" варіантом коронавірусу зафіксовані також в Румунії (одна людина), Ізраїлі (41 заражений) і Франції (один випадок).
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