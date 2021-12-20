Одеса: в порт прибуло судно з хворими коронавірусів

10:20 10 серпень Київ, Україна

На одному з кораблів, пришвартувався в одеському порту, зафіксовано спалах коронавируса. Вжиті всі заходи для запобігання поширенню інфекції.

Хворих коронавірусів моряків судна PATRA, госпіталізували в Одеську клініку, а сам корабель відправлений на карантинну стоянку. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

«Судно PATRA, прапор Греція, випливало з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. 8 серпня встало на рейд порту "Південний", де завдяки заздалегідь спільно відпрацьованим всіма службами заходів щодо запобігання проникнення епідемії через морські порти, у 11 членів екіпажу виявлено COVID-19 », - йдеться в повідомленні.

Вранці того ж дня на борт судна, щоб виконувати всі протиепідемічні заходи, піднялися лоцман і санітарно-епідеміологічна служба. Екіпаж судна оглянули, морякам зробили тести на коронавірус.

Увечері 8 серпня карети швидкої допомоги госпіталізували 11 хворих COVID-19 в одну з лікарень міста. «У решти 11 членів екіпажу були взяті проби для проведення аналізу на антитіла. За результатами аналізів буде прийматися рішення про подальші дії », - уточнили в АМПУ.

PATRA була пришвартовані до причалу №3Н для карантинної стоянки, судно будуть цілодобово охороняти, щоб туди не змогли потрапити сторонні, а що залишилися моряки дотримувалися самоізоляцію.

Нагадаємо, 6 серпня перший випадок коронавируса був зафіксований на флагмані українського флоту - фрегаті F130 «Гетьман Сагайдачний». За рішенням командування військово-морської бази «Південь» все контактні особи - близько 30 моряків - були ізольовані в вертолітному ангарі фрегата.