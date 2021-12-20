Одеса: в порт прибуло судно з хворими коронавірусів

На одному з кораблів, пришвартувався в одеському порту, зафіксовано спалах коронавируса. Вжиті всі заходи для запобігання поширенню інфекції.
Хворих коронавірусів моряків судна PATRA, госпіталізували в Одеську клініку, а сам корабель відправлений на карантинну стоянку. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).
Вранці того ж дня на борт судна, щоб виконувати всі протиепідемічні заходи, піднялися лоцман і санітарно-епідеміологічна служба. Екіпаж судна оглянули, морякам зробили тести на коронавірус.
Увечері 8 серпня карети швидкої допомоги госпіталізували 11 хворих COVID-19 в одну з лікарень міста. «У решти 11 членів екіпажу були взяті проби для проведення аналізу на антитіла. За результатами аналізів буде прийматися рішення про подальші дії », - уточнили в АМПУ.
PATRA була пришвартовані до причалу №3Н для карантинної стоянки, судно будуть цілодобово охороняти, щоб туди не змогли потрапити сторонні, а що залишилися моряки дотримувалися самоізоляцію.
Нагадаємо, 6 серпня перший випадок коронавируса був зафіксований на флагмані українського флоту - фрегаті F130 «Гетьман Сагайдачний». За рішенням командування військово-морської бази «Південь» все контактні особи - близько 30 моряків - були ізольовані в вертолітному ангарі фрегата.
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