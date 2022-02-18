Черговий антирекорд по COVID-19 в Україні

Не дивлячись на всі спроби Міністерства охорони здоров'я закликати людей до суворого дотримання карантинних заходів, населення наполегливо відкидає їх. Тривають масові заходи, переповнений транспорт і категорична відмова від носіння захисних масок. В результаті зростання захворюваності і, як наслідок, смертності.

Так, за оприлюдненими в суботу, 26 вересня, даними РНБО, в Україні зафіксували рекордний добовий приріст заражень коронавірусом - 3 833.

Всього за час пандемії в Україні заразилися коронавірусом 195 504 особи. Побороли хворобу 86 873 особи, з них вчора - 1740.

Від коронавірусу померли 76 осіб за останню добу, а загальна кількість жертв становить 3 903 людини.

Найбільше нових заражень в Києві (+447), Харківській (+380), Тернопільській (+284) та Одеській (+264) областях.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 3 565 нових випадків коронавірусу та 70 померлих.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні йде друга хвиля COVID-19.