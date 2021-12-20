Черговий антирекорд: понад 1100 випадків коронавируса за добу

МОЗ України зафіксував черговий підйом захворюваності на COVID-19. Як повідомила сьогодні, 25 липня, прес-служба міністерства, за минулу добу в Україні було виявлено 1106 випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Число видужали за минулі 24 години склало 611 осіб. На жаль, 19 пацієнтів померли.

Загальна кількість зафіксованих випадків коронавируса в Україні досягло 63929, з них одужали вже 35497 чоловік, померли 1590.

Статистика коронавируса по областям: Вінницька область - 2512 (50) Волинська область - 3503 (+57) Дніпропетровська область - 1317 (15) Донецька область - 842 (+12) Житомирська область - 1691 (+21) Закарпатська область - 4774 (+68) Запорізька область - 725 (+13) Івано-Франківська область - 3937 (85) Кіровоградська область - 690 (+1) Київ - 7525 (+129) Київська область - 3461 (+40) Львівська область - 8702 (+114) Луганська область - 119 (1) Миколаївська область - 539 (+3) Одеська область - 2846 (+97) Полтавська область - 388 (10) Рівненська область - 5542 (+143) Сумська область - 411 (+14) Тернопільська область - 2672 (+68) Харківська область - 3342 (+65) Херсонська область - 219 (1) Хмельницька область - 1037 (+16) Чернівецька область - 5548 (+63) Черкаська область - 897 (+9) Чернігівська область - 690 (11)

Нагадаємо, що раніше на курорті в Миколаївській області стався спалах коронавируса. Головлікар Центру медико-санітарної допомоги стверджує, що ситуація з коронавірусів контролюється.

Також повідомлялося, що працівників мерії Слов'янська відправили на самоізоляцію через COVID. Епідеміологічна служба визначила коло контактних осіб зараженого мера і відправила дев'ять чоловік на самоізоляцію.