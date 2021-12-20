Черговий антирекорд: понад 1100 випадків коронавируса за добу

МОЗ України зафіксував черговий підйом захворюваності на COVID-19. Як повідомила сьогодні, 25 липня, прес-служба міністерства, за минулу добу в Україні було виявлено 1106 випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Число видужали за минулі 24 години склало 611 осіб. На жаль, 19 пацієнтів померли.
Загальна кількість зафіксованих випадків коронавируса в Україні досягло 63929, з них одужали вже 35497 чоловік, померли 1590.
Нагадаємо, що раніше на курорті в Миколаївській області стався спалах коронавируса. Головлікар Центру медико-санітарної допомоги стверджує, що ситуація з коронавірусів контролюється.
Також повідомлялося, що працівників мерії Слов'янська відправили на самоізоляцію через COVID. Епідеміологічна служба визначила коло контактних осіб зараженого мера і відправила дев'ять чоловік на самоізоляцію.
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