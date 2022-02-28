Черговий антирекорд COVID-19. Статистика по областях

7 жовтня (станом на 9:00) в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів вилікувалися. За добу зафіксовано 4 753 нових випадки.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Харківській області - 685, в Києві - 383, в Одеській і Дніпропетровській областях - по 316, в Донецькій - 263, у Черкаській - 230, в Полтавській області - 227, у Хмельницькій області - 210, в Сумській області - 209 і у Львівській області - 202.
Областей з нульовим приростом нових випадків COVID-19 немає. Найменше випадків коронавірусу зафіксували в Кіровоградській області - 21 інфікований.
Летальні випадки зафіксували у 16 областях і в столиці: по 10 - у Харківській та Одеській областях, 8 - у Дніпропетровській, 7 - в Київській, по 6 - у Миколаївській області та Києві, 5 - у Волинській, по 4 - у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській та Полтавській областях, по 2 - в Чернівецькій, Житомирській та Сумській і по 1 смерті - в Тернопільській, Хмельницькій та Луганській областях.
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 7 жовтня (загальна кількість інфікованих і за добу):
м. Київ - 25474 (+383)
Вінницька область - 7074 (+144)
Волинська область - 9037 (+157)
Дніпропетровська область - 7688 (+316)
Донецька область - 4824 (+263)
Житомирська область - 7221 (+151)
Закарпатська область - 10373 (+56)
Запорізька область - 4862 (+116)
Івано-Франківська область - 14562 (+111)
Кіровоградська область - 1215 (+21)
Київська область - 10291 (+192)
Львівська область - 21696 (+202)
Луганська область - 1394 (+61)
Миколаївська область - 4025 (+131)
Одеська область - 15337 (+316)
Полтавська область - 3497 (+227)
Рівненська область - 13532 (+158)
Сумська область - 5885 (+209)
Тернопільська область - 14737 (+127)
Харківська область - 22136 (+685)
Херсонська область - 1591 (+47)
Хмельницька область - 7473 (+210)
Чернівецька область - 15589 (+145)
Черкаська область - 4917 (230)
Чернігівська область - 4907 (+95)
Статистика COVID-19 в регіонах станом на 7 жовтня (загальна кількість інфікованих і за добу):
м. Київ - 25474 (+383)
Вінницька область - 7074 (+144)
Волинська область - 9037 (+157)
Дніпропетровська область - 7688 (+316)
Донецька область - 4824 (+263)
Житомирська область - 7221 (+151)
Закарпатська область - 10373 (+56)
Запорізька область - 4862 (+116)
Івано-Франківська область - 14562 (+111)
Кіровоградська область - 1215 (+21)
Київська область - 10291 (+192)
Львівська область - 21696 (+202)
Луганська область - 1394 (+61)
Миколаївська область - 4025 (+131)
Одеська область - 15337 (+316)
Полтавська область - 3497 (+227)
Рівненська область - 13532 (+158)
Сумська область - 5885 (+209)
Тернопільська область - 14737 (+127)
Харківська область - 22136 (+685)
Херсонська область - 1591 (+47)
Хмельницька область - 7473 (+210)
Чернівецька область - 15589 (+145)
Черкаська область - 4917 (230)
Чернігівська область - 4907 (+95)
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