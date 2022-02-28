Черговий антирекорд COVID-19. Статистика по областях

10:15 07 жовтень Київ, Україна

7 жовтня (станом на 9:00) в Україні 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 4 597 летальних, 105 970 пацієнтів вилікувалися. За добу зафіксовано 4 753 нових випадки.



Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



Так, за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в Харківській області - 685, в Києві - 383, в Одеській і Дніпропетровській областях - по 316, в Донецькій - 263, у Черкаській - 230, в Полтавській області - 227, у Хмельницькій області - 210, в Сумській області - 209 і у Львівській області - 202.



Областей з нульовим приростом нових випадків COVID-19 немає. Найменше випадків коронавірусу зафіксували в Кіровоградській області - 21 інфікований.