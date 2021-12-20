Чергова хвиля пандемії розпочнеться навесні, - думка експертів. Графіки

07:36 18 листопад Київ, Україна

Згідно з офіційними даними МОЗ, за всіма параметрами спостерігається вперше з 17 липня минулого року зниження кількісних показників епідемії.



1. У таблиці жовтим кольором підкреслено максимальні значення кількісних показників параметрів епідемії. Зеленим кольором відмічено початок зниження зазначених показників.



2. Основні параметри епідемії, як видно з наведеної нижче таблиці, проходили свої максимуми відповідно:



Середньоденна інфікованість – з 27 жовтня до 9 листопада;



Середньоденна летальність – 3 до 16 листопада, менш виражене зменшення, на жаль;



Середньоденна зміна активних кейсів – 20 жовтня до 2 листопада;



Максимум активних кейсів припав на 14 листопада, тобто на один день раніше за мій прогноз, який я описав на початку місяця. Після цього (див. графік) можна побачити, як лінія графіка активних кейсів починає хилитися вправо та в долину, що означає початок зниження кількісного значення цього важливого параметра епідемії;



Допоміжні характеристики: Середньоденна зміна госпіталізації – максимум – 3-9 листопада, перше зниження 10-16 листопада;



Середньоденні зміни заповнення реанімацій – максимум 27 жовтня – 9 листопада, перший тиждень зниження – 10-16 листопада;



Середньоденні зміни використання ШВЛ – максимум – 13-19 жовтня, початок зниження – 3-16 листопада.







Майже очевидно, що Україна почала «спускатися» з піку 5-ї «хвилі». Скільки часу пройде до мінімуму цієї «хвилі» і початку наступної, шостої, сказати важко, тому що це залежить від багатьох факторів, у тому числі від рівня вакцинації, дій уряду щодо своєчасного включення «червоних зон», а ще краще «локдауну», поширення нового варіанта вірусу і т.д.



На думку експертів, спуск із 5-ї «хвилі» триватиме 2-3 місяці, тобто ми досягнемо мінімуму цієї «хвилі» у лютому-березні наступного року. Тоді ж одразу розпочнеться підйом на 6-у «хвилю».



Зверніть увагу на графіку активних кейсів, що амплітуда п'ятої «хвилі» була більшою за попередні. Нема чого розраховувати на зменшення амплітуди наступних «хвиль» без своєчасного включення локдауну, 70-80% (від чисельності населення) вакцинування та введення найближчим часом бустерної (третьої) дози вакцини.