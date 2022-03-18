Оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон

16:34 23 жовтня Київ, Україна

Активне зростання хворих на COVID-19 спровокувало оновлення переліку країн, які на думку Міністерства охорони здоров'я України увійшли в "червону" і "зелену" зони.



Відповідний перелік опублікований на сайті відомства.



Так, в "червоний" список потрапила 51 країна. Зокрема, Польща, Грузія, Хорватія, Австрія, США, Великобританія, Франція, Швейцарія, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина.