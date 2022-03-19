Оновлене карантинне зонування. Перелік. Обмеження

06:57 26 жовтня Київ, Україна

З 26 жовтня список карантинних зон України значно змінився. У червону зону потрапляють все більше і більше міст і районних центрів, а ось в жовтій і зеленій зонах їх стає з кожним тижнем менше.



Згідно з новим розподілом, в областях червоної зони - з найвищим рівнем епідемічної небезпеки - виявилися 100 адміністративних одиниць України (міста і окремі райони областей). Це суттєве погіршення: до 26 жовтня такий режим діяв у 68 містах і районах.

«Жоден обласний центр не потрапив в зелений рівень, - прокоментував нинішню ситуацію глава МОЗ Максим Степанов. - А до червоного рівня віднесені 100 адміністративних одиниць: всі 15 адміністративних одиниць Луганської області через перевищення показника зайнятості ліжок в 75% 5 днів поспіль і додатково 85 адміністративних одиниць з 18 регіонів України через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів в 320 осіб на 100 тисяч населення».



Відсьогодні в червону зону входять:



міста Володимир-Волинський і Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський і Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сіверськодонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець і Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький і Тернопільський райони Тернопільської області;

міста Харків і Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів і Ніжин Чернігівської області.

Таким чином, в червоній зоні виявилося 10 обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Рівне та Миколаїв (останні два міста - вперше).









Помаранчева зона: Київ і 11 обласних центрів.

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки встановлений в 437 адміністративних одиницях (на 37 більше, ніж тижнем раніше).



У помаранчевій зоні залишився Київ і потрапляють вже 11 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Житомир, Львів, Дніпро, Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси.

Крім них, помаранчевий режим встановлений в таких містах:

Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник Вінницької області;

Ковель Волинської області;

Вільногірськ, Кам'янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка Дніпропетровської області;

Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Соледар і Торецьке Донецької області;

Малин та Новоград-Волинський Житомирської області;

Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп Закарпатської області;

Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Токмак Запорізької області;

Калуш Івано-Франківської області;

Біла Церква, Березань, Ірпінь, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів Київської області;

Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград Львівської області;

Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ Миколаївської області;

Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подольськ, і Південний Одеської області;

Гадяч, Верхні Плавні, Кременчук, Лубни та Миргород Полтавської області;

Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка Сумської області;

Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський і Чугуїв Харківської області;

Старокостянтинів Хмельницької області;

Ватутіне та Умань Черкаської області;

Новгород-Сіверський та Прилуки Чернігівської області.

Жовта і зелена зони: «острівці безпеки»



В Україні залишається все менше районів і міст, де поширення COVID-19 МОЗ вважає помірним.



В основному це осередки в Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській і Херсонській областях, де чимало районів знаходяться в жовтій зоні, а в Кіровоградській - виключно в жовтій і зеленій.



З 26 жовтня до жовтої зони відносяться 53 адміністративні одиниці, а до зеленої - всього 27 міст і районів (тоді як тиждень тому зелена зона охоплювала 54 адмінодиниці).













Коли Кабмін тільки вводив принцип розподілу по карантинних зонах, передбачалося, що в червоних зонах будуть діяти такі обмеження:



заборона на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів;

заборона або обмеження роботи міського та обласного транспорту;

заборона на відвідування навчальних закладів, включаючи школи і виші.



Однак пізніше місцевим комісіям з ТЕБ і НС дозволили брати участь в розробці особливих карантинних заходів для того або іншого регіону - з урахуванням побажань місцевої влади.



У підсумку це обернулося тим, що майже ніде в Україні після введення режиму червоної зони не вводили максимальний або локальний локдаун: не зупиняли транспорт, не закривали повністю ТРЦ і ресторани і т.д.



Очевидно, з 26 жовтня у багатьох містах-«новачках» червоної зони також не будуть впроваджені такі заборони.



Наприклад, в Полтаві заявили, що ніяких додаткових обмежень в місті не буде.



«Місто продовжує працювати, люди з роботою і зарплатами - економіка працює, а не стоїть на паузі. А всім скептикам відповідаю - після виборів все також буде працювати», - заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.



За його словами, в місті буде працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси, навіть повернуться до роботи кінотеатри.



Аналогічне рішення прийняли в Харківській області. Там дозволили почати роботу кінотеатрам - з урахуванням всіх обмежень, а також проводити навчально-тренувальні збори спортсменів області, які входять до складу національних збірних команд України з різних видів спорту.