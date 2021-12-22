Moderna оновила клінічну інформацію про ефективність вакцини

Після пів року досліджень американська компанія Moderna змінила дані про ефективність своєї вакцини.
Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю більше ніж 30 тисяч осіб.
Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю більше ніж 30 тисяч осіб.
Також наголошується, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини.
Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синуса головного мозку (CVST) у людей не пов'язані з введенням цієї вакцини.
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