Moderna оновила клінічну інформацію про ефективність вакцини

12:01 14 квітень Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю більше ніж 30 тисяч осіб. Після пів року досліджень американська компанія Moderna змінила дані про ефективність своєї вакцини.Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю більше ніж 30 тисяч осіб.

«Рівень захисту від зараження коронавірусом становить 90%, а захист від важких випадків захворювання на COVID-19 перевищує 95%», - говориться в повідомленні.

Також наголошується, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини.

«Розпад антитіл оцінювався із застосуванням двох підходів і спостерігався у пацієнтів з COVID-19, які видужали, через 8 місяців після появи симптомів», - додали вчені.

Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синуса головного мозку (CVST) у людей не пов'язані з введенням цієї вакцини.