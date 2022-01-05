Про острів Балі можна забути до кінця року

Влада Індонезії ухвалила рішення не відкривати острів Балі для туристів до кінця 2020 року.
Уряд країни пояснило своє рішення тим, що острів продовжує залишатися в червоній зоні через захворювання коронавірусів.
Уряд країни пояснило своє рішення тим, що острів продовжує залишатися в червоній зоні через захворювання коронавірусів.
На острові 4576 хворих коронавірусів станом на понеділок і 52 випадки смерті, тоді як в Індонезії в цілому більше 155 тис. хворих коронавірусів і 6759 випадків смерті, свідчать урядові дані.
Губернатор Балі зазначив, що влада острова зосередити увагу на зростанні внутрішнього туризму і залучення гостей з інших частин Індонезії, щоб допомогти галузі та економіці острова відновитися. Він нагадав, що острів був відкритий для місцевих туристів з кінця липня і щодня в його аеропорт прибуває близько 2500 чоловік, що не викликає сплеску кількості інфікованих.
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