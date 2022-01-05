Про острів Балі можна забути до кінця року

19:23 24 серпень Київ, Україна

Влада Індонезії ухвалила рішення не відкривати острів Балі для туристів до кінця 2020 року.



Уряд країни пояснило своє рішення тим, що острів продовжує залишатися в червоній зоні через захворювання коронавірусів.

"Уряд Індонезії не зможе відкрити свої двері для іноземних мандрівників до кінця 2020 року, оскільки ми залишаємося червоною зоною", - зазначив у своїй заяві губернатор острова Вайян Костер.

На острові 4576 хворих коронавірусів станом на понеділок і 52 випадки смерті, тоді як в Індонезії в цілому більше 155 тис. хворих коронавірусів і 6759 випадків смерті, свідчать урядові дані.

"Ситуація не сприяє тому, щоб іноземні туристи могли приїжджати в Індонезію, в тому числі на Балі", - підкреслив він.