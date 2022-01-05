Про острів Балі можна забути до кінця року

19:23 24 серпень Київ, Україна

Влада Індонезії ухвалила рішення не відкривати острів Балі для туристів до кінця 2020 року.

Уряд країни пояснило своє рішення тим, що острів продовжує залишатися в червоній зоні через захворювання коронавірусів.
"Уряд Індонезії не зможе відкрити свої двері для іноземних мандрівників до кінця 2020 року, оскільки ми залишаємося червоною зоною", - зазначив у своїй заяві губернатор острова Вайян Костер.
На острові 4576 хворих коронавірусів станом на понеділок і 52 випадки смерті, тоді як в Індонезії в цілому більше 155 тис. хворих коронавірусів і 6759 випадків смерті, свідчать урядові дані.
"Ситуація не сприяє тому, щоб іноземні туристи могли приїжджати в Індонезію, в тому числі на Балі", - підкреслив він.
Губернатор Балі зазначив, що влада острова зосередити увагу на зростанні внутрішнього туризму і залучення гостей з інших частин Індонезії, щоб допомогти галузі та економіці острова відновитися. Він нагадав, що острів був відкритий для місцевих туристів з кінця липня і щодня в його аеропорт прибуває близько 2500 чоловік, що не викликає сплеску кількості інфікованих.