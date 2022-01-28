Нью-Йорк: померлих людей будуть тестувати на коронавірус

18:07 11 вересень Київ, Україна

Влада Нью-Йорка прийняла рішення тестувати на коронавірус і грип людей, які померли з симптомами респіраторного захворювання.

Про це пише The New York Times.

У департаменті охорони здоров'я штату вважають, що такі правила забезпечать максимально точні дані про смертність від COVID-19 і звичайного грипу.

"Такі правила забезпечать нам максимально точні дані про смертність, оскільки ми продовжуємо боротися з COVID-19 під час підготовки до сезону грипу", - заявив уповноважений з питань охорони здоров'я штату доктор Говард Цукер.

В осінній період такі симптоми, як кашель, жар і озноб, самі по собі не допоможуть відрізнити COVID-19 від схожих випадків грипу, пише видання. Це означає, що регулярне тестування на обидва віруси стає дуже важливим.

"Тестувати будуть померлих в лікарнях пацієнтів, а також тіла, що знаходяться у похоронних розпорядників або медекспертів. Результати цих тестів можуть допомогти працівникам охорони здоров'я відстежити поширеність обох видів інфекцій, а також вказати, чи слід попереджати близьких родичів померлого про те, що їм, можливо, знадобиться пройти карантин", - пише видання.

Люди повинні знати, хто з їхнього оточення був хворий, аргументує ініціативу доктор Валері Фітцхью, патологоанатом Медичної школи в Нью-Джерсі.



Нагадаємо, важких хворих "ковід"-пацієнтів у США рятують плазмою тих, хто вже перехворів на вірус. Такий метод лікування демонструє високу позитивну результативність. Зокрема, відсоток смертності хворих на коронавірус знизився на 35%.



В Україні ж такий метод лікування - "антиковідною" плазмою - поки так і не дозволений. Причини в МОЗ поки не пояснюють.



Однак, попри заборону переливати плазму, її все ж планують збирати в українських донорів і тестувати на антитіла до "ковід".



У національній службі крові, яка, власне, і відбирає кров донорів і виробляє плазму, про реальні наміри влади щодо "антиковідної" плазми поки тільки здогадуються. Там кажуть, що фахівців служби крові до професійної дискусії не запрошують, все відбувається досить кулуарно.



Також там не виключають, що українську "антиковідну" плазму можуть збирати на експорт в інші країни.