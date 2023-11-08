Новий варіант коронавірусу «Пірола» зареєстровано в Україні

13:59 08 листопада Київ, Україна

Перший випадок захворювання на новий варіант коронавірусу «Пірола» зареєстрували в Україні, його виявили у 20-річного чоловіка на Рівненщині, повідомляє МОЗ.



"Пірола" - новий субваріант коронавірусу варіанта "Омікрон". Вперше він був зафіксований влітку 2023 року в Ізраїлі, потім був виявлений у США, Данії та Великій Британії. З серпня у ВООЗ оцінили ризик нового штаму та рекомендували моніторити випадки захворювання на рівні кожної країни.



За симптомами та клінічним проявом захворювання субваріант не виявив особливих відмінностей від попередніх штамів COVID-19, зазначає головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Так, «Пірола» може викликати нежить, підвищену температуру, кашель, головний біль, втому, втрату нюху або смаку, також можливе подразнення очей і висип.



У той самий час через велику кількість мутацій новий субваріант швидше вражає ослаблений імунітет, кажуть у МОЗ. Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, але вакцина знижує ризик ускладнень, додають у міністерстві.