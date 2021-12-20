Новий штам "Омікрон" дістався Північної Америки

15:16 29 листопад Київ, Україна

У Північній Америці зафіксували перші випадки Омікрон-варіанту коронавірусу. Його підтвердили вчора, 28 листопада, у двох жителів канадської столиці Оттава, які нещодавно приїхали з Нігерії. Обидва пацієнти перебувають у ізоляції, поки органи охорони здоров'я відстежують їхні можливі контакти.



"Оскільки тестування продовжуються, очікується, що й інші випадки цього варіанта (вірусу – ред.) будуть знайдені в Канаді", – цитує міністра охорони здоров'я Жана-Іва Дюкло агентство AFP. Напередодні Канада заборонила поїздки із семи африканських країн через побоювання поширення Омікрон-варіанту коронавірусу. Нігерія була однією з них.



Варіант вірусу, що мутував, вперше виявили наприкінці листопада в Південній Африці. Потім його зафіксували в Ізраїлі та Гонконгу. У Європі він був виявлений у Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великій Британії, Нідерландах, Данії. 28 листопада Омікрон-варіант було знайдено ще на одному континенті - в Австралії. У Південній Америці підтверджених випадків інфікування наразі немає.



Різні країни світу обмежують подорожі з Південної Африки. Так, з понеділка, 29 листопада, США забороняють в'їзд іноземців, які останні два тижні перебували у восьми південноафриканських країнах. Японія ж оголосила, що з 30 листопада призупинить в'їзд взагалі для всіх іноземних відвідувачів через поширення вірусу.



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала Омікрон-варіанту статусу "такого, що викликає занепокоєння". ВООЗ прогнозує, що знадобиться кілька тижнів, щоб дізнатися про особливості передачі вірусу, дію розроблених вакцин на нього, тестів та лікування.