Новий штам коронавірусу виявили в Росії

Нещодавно медики Росії виявили абсолютно оригінальний штам мутації коронавірусу. Як заявляють директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург і заступник директора Центру Денис Логунов, властивості і відмінності виявленого штаму від інших штамів вивчаються.
Логунов, в свою чергу, заявив, що нові специфічні штами коронавірусу могли з'явитися в Москві.
У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає кількість важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.
Нагадаємо, що на цей момент в світі зафіксовано близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають занепокоєння в українського МОЗ.
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