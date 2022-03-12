Новий штам коронавірусу виявили в Росії

06:45 14 червня Київ, Україна

Нещодавно медики Росії виявили абсолютно оригінальний штам мутації коронавірусу. Як заявляють директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург і заступник директора Центру Денис Логунов, властивості і відмінності виявленого штаму від інших штамів вивчаються.

"Те, що в нашій країні, і зокрема, в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо", - заявив Гінцбург.

Логунов, в свою чергу, заявив, що нові специфічні штами коронавірусу могли з'явитися в Москві.

"Зараз моніторимо ситуацію по Москві, а головне, що ще в Москві можуть бути свої, московські штами", - сказав Логунов.

У Росії спостерігається різкий сплеск захворюваності коронавірусом, при цьому зростає кількість важких хворих. У Москві фіксують найвищі показники з грудня 2020 року, в зв'язку з чим в столиці РФ знову ввели карантин.

Нагадаємо, що на цей момент в світі зафіксовано близько 12 тисяч мутацій коронавірусу SARS-CoV-2. І тільки чотири з них викликають занепокоєння в українського МОЗ.