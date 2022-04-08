Новий штам - нова вакцина: в BioNTech заявили про створення вакцини від штаму Дельта

06:23 12 липня Київ, Україна

У компанії BioNTech заявили, що практика і наукові напрацювання у створенні вакцин дають їм можливість створити в найкоротші терміни нову вакцину для боротьби зі штамом Дельта. На розробку і апробацію препарату вони взяли 100 днів.

Про це повідомили генеральний директор, співзасновник BioNTech Угур Шахін і директорка з медичних досліджень Озлем Тюречі.



У компанії повідомили, що для основи нової вакцини може використовуватися вже розроблений компанією препарат.



"Якщо буде потрібно адаптувати цю вакцину до нових умов, то зробити це досить просто на основі технології матричної РНК", - уточнила Тюречі.

"Ми сотні разів це робили на експериментальному рівні в сфері онкологічних досліджень, - додала вона. - Дія полягає в тому, щоб підмінити в вакцині генетичний код спайкового білка початкового вірусу кодом коронавірусу нового штаму".

Вона ж повідомила, що компанія, ґрунтуючись на наявних розробках, вже працює над вакциною від штаму Дельта.



"На таку розробку нам треба було всього кілька тижнів", - підкреслила Тюречі.



Вона ж повідомила про плани почати клінічні випробування вакцини від штаму Дельта вже в серпні.



Прогнозуючи розвиток ситуації з пандемією, в компанії відзначили, що "вірус залишиться надовго".



"Він продовжить мутувати, в країнах світу будуть періодично з'являтися невеликі епідемічні осередки", - вважають фахівці.