Новий рекорд захворюваності в Україні - майже 1200 випадків COVID-19

За інформацією Ради національної безпеки і оборони, на початок серпня в Україні підтвердили всього 71 056 випадків коронавируса. Одужали за час пандемії 39 308 осіб.

За минулі 24 години підтверджено найбільшу за час епідемії число нових випадків коронавирусной хвороби - 1172. А вилікувалися за цю добу 556 осіб.

Також вчора від коронавируса померли 16 осіб. Загальна кількість жертв становить 1709 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та Києві (101 випадок).

Нагадаємо, до цього кілька днів поспіль в країні також фіксували більше тисячі випадків COVID-19. Напередодні цей діагноз підтвердили у 1 090 осіб.