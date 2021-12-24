Новий рекорд по добовому приросту коронавируса

В Україні не спадає хвиля захворюваності на коронавірус. Так, за інформацією Ради національної безпеки і оборони, на сьогоднішній ранок кількість хворих українців склало вже близько 90 тисяч. При цьому нововиявлених хворих за минулу добу налічується 1847 чоловік. Це черговий антирекорд за останні три дні.

Всього в країні померли 2 044 пацієнта з коронавірусів, з них 33 - за останню добу. Одужали 47 430 пацієнтів, в тому числі 633 за останню добу.

Найбільша кількість випадків коронавируса на добу виявили в Харківській області - 254, Чернівецькій - 170, Львівській - 166 та у м.Києві - 232.

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про +1732 нові випадки коронавируса, що було абсолютним рекордом з початку епідемії в країні.

Раніше повідомлялося, що COVID-19 безпосередньо торкнувся 5% українців.

На початку липня 92% українців були впевнені, що ні перехворіли COVID-19. Про це свідчать результати опитування фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова.

При цьому 5% заявили, що вони самі або ж їхні родичі перенесли COVID-19, а ще 3% - не змогли відповісти.

У той же час в регіональному розрізі жителі західних (8,6%) і центральних (5,4%) областей частіше висловлювали впевненість у тому, що хворіли коронавірусів, ніж жителі південних (2,4%) і східних (2,7% ) регіонів.

У віковому розрізі українці старше 50 років частіше висловлювали думку, що самі або їхні родичі перенесли хворобу, ніж представники інших вікових груп.

Соцопитування було проведено з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Брали участь 2022 респонденти по всій Україні за винятком тимчасово непідконтрольних територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що в кінці червня кожен п'ятий українець був упевнений, що епідемія COVID-19 вже закінчилася. При цьому більшість вважали, що кількість нових випадків коронавируса в Україні буде тільки збільшуватися.

Також повідомлялося, що вакцинуватися від COVID-19 готові менше половини українців. Тільки чверть українців висловили тверду згоду вакцинуватися безкоштовної вакциною від коронавируса, якщо така буде винайдена і доступна.