Новий прогноз наслідків коронакрізіса

18:28 07 липень Київ, Україна

Єврокомісія недооцінила наслідки коронакрізіца для економіки Європи, з'явився новий песимістичний прогноз, згідно з яким ВВП єврозони в цьому році впаде на 8,7%.

Самі різкі темпи спаду в 2020 році Єврокомісія готується зафіксувати в Італії (11,2%), Іспанії (10,9%) і Франції (10,6%).



Падіння економіки єврозони на 8,7%, прогнозоване аналітиками Єврокомісії, стане рекордним. Погіршення очікувань експертів, які ще в травні говорили про зниження ВВП на 7,7%, пов'язане з повільною скасуванням карантинних обмежень, введених в зв'язку з пандемією COVID-19.



При цьому прогноз передбачає зростання ВВП єврозони в 2021 році на 6,1% (згідно з травневим звітом - 6,3%), а ЄС - на 5,8% (в травні очікувалося 6,1%).



Як зазначається в огляді, представленому ЄК, наслідки коронакрізіса для економічної активності регіону будуть більш серйозними, ніж очікувалося. А так як карантинні обмеження «зачепили» переважно II квартал 2020 року, саме в цей період падіння ВВП буде найсерйознішим.



Дані за травень і червень говорять про те, що найгірше позаду, проте, відзначають в ЄК, темпи відновлення економіки в різних країнах ЄС будуть відрізнятися.



До речі, самі різкі темпи спаду в 2020 році Єврокомісія готується зафіксувати в Італії (11,2%), Іспанії (10,9%) і Франції (10,6%). У наступному ж році ВВП Італії, згідно з прогнозом, збільшиться на 6,1%, економіка Іспанії зросте на 7,1%, а Франції - на 7,6%.



Також Єврокомісія підвищила прогноз інфляції в 2020 році для єврозони до 0,3%. У 2021 році в єврозоні очікується інфляція на рівні 1,1%, а в ЄС показник досягне 1,3%.



В огляді також згадується про прискорення зростання цін на нафту і продукти харчування.



