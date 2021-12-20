Новий ознака коронавируса: висип у роті

Вчені поділилися новим даними про симптоми коронавируса. В ході досліджень з'ясувалося, що коронавірусна інфекція може починатися з появи висипу в порожнині рота. Вона може з'являтися на самих ранніх стадіях захворювання.



Інформація про це опублікована в науковому журналі JAMA Dermatology. Згідно з наведеними даними висип (енантема) в ротовій порожнині виявлялася і описувалася лікарями у 29% обстежуваних інфікованих COVID-19.



У дослідженні взяли участь 21 пацієнт віком від 40 до 69 років.



Відкриття зроблене іспанськими вченими. Майже у третини спостережуваних пацієнтів у роті виявлялася сильна висип. Причому саме цей симптом з'являвся на два дні раніше, ніж всі інші клінічні ознаки захворювання.

На жаль дослідники не можуть точно сказати, наскільки широко поширений симптом серед усіх хворих. Багато в чому це ускладнюється вимогами техніки безпеки, які створюють складнощі при огляді ротової порожнини пацієнтів. Отримані дані вимагають додаткових спостереження і чітких записів не тільки з боку вчених, але і з боку практикуючих лікарів терапевтів та інфекціоністів.