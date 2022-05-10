Новий рік в умовах пандемії: глава ВООЗ дав рекомендації
21:17 07 грудня Київ, Україна
Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус радить відзначати свята вдома і робити покупки в інтернеті, щоб уникнути поширення Covid-19
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"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час прийдешніх свят, але ми не повинні расслабляться.Коронавірус змінює те, як ми святкуємо, але це не означає, що ми не можемо святкувати. Будьте в безпеці: дотримуйтесь вказівок, залишайтеся вдома і уникайте скупчення людей", - сказав глава ВООЗ.
Глава ВООЗ радить збиратися тільки в колі своєї сім'ї, не приймати гостей. Також, за його словами, варто уникати зустрічі з іншими родичами і друзями.
"Якщо ви вже хочете побачитися з іншими, по можливості робіть це на вулиці, дотримуйтеся дистанції і будьте в масці. Уникайте людних торговельних центрів, робіть покупки не в пікові години і по можливості купуйте онлайн", - радить голова ВООЗ.
Якщо зробити поїздку необхідно, у ВООЗ просять дотримуватися правил безпеки, щоб знизити ризики:
- обов'язкове носіння захисної маски;
- користуватися антисептиками і дотримуватися гігієни рук;
- при поганому самопочутті - звертатися до лікаря.
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