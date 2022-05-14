Новий антирекорд: в Україні понад 3 тисячі осіб госпіталізовані за добу

09:16 12 грудня Київ, Україна

За інформацією МОЗ, в Україні після декількох днів зростання намітилося зниження кількості інфікованих коронавірусом за добу. Але встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізованих за добу пацієнтів - 3001.

Так, за минулу добу виявили 12811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини і 572 медпрацівники.

Також за минулу добу знову видужали більше людей, ніж захворіли, - 13 653. Ще 243 - померли.

Всього в Україні захворіли 885 039 осіб, видужали - 494 001, померло - 14 998.

За добу проведено 61571 тестування, зокрема, методом ПЛР - 40967, методом ІФА - 20604. За весь час проведено ПЛР-тестів - 4998266.

Динаміка COVID-19 в регіонах: Київ - 90013 (+1 696) Вінницька - 19680 (+199) Волинська - 27852 (+315) Дніпропетровська - 48365 (+715) Донецька - 29031 (+ 640) Житомирська - 33 714 (+309) Закарпатська - 25 883 (+190) Запорізька - 41460 (+807) Івано-Франківська - 40484 (+202) Київська - 47783 (+785) Кіровоградська - 7059 (+138) Луганська - 7705 (90) Львівська - 53299 (+721) Миколаївська - 23479 (+499) Одеська - 57 071 (+1 357) Полтавська - 28811 (+376) Рівненська - 35900 (+448) Сумська - 35327 (+331) Тернопільська - 30964 (+226) Харківська - 61 985 (+561) Херсонська - 13723 (+322) Хмельницька - 34417 (+459) Черкаська - 30 784 (+651) Чернівецька - 36 496 (+210) Чернігівська - 23 754 (+564)

У листопаді кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла на 25%. За місяць виявили 349 тисяч нових випадків захворювання, тоді як за весь час пандемії - 395 тисяч.