Новий антирекорд: в Україні понад 3 тисячі осіб госпіталізовані за добу

09:16 12 грудня Київ, Україна

За інформацією МОЗ, в Україні після декількох днів зростання намітилося зниження кількості інфікованих коронавірусом за добу. Але встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізованих за добу пацієнтів - 3001.

Так, за минулу добу виявили 12811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини і 572 медпрацівники.

Також за минулу добу знову видужали більше людей, ніж захворіли, - 13 653. Ще 243 - померли.

Всього в Україні захворіли 885 039 осіб, видужали - 494 001, померло - 14 998.

За добу проведено 61571 тестування, зокрема, методом ПЛР - 40967, методом ІФА - 20604. За весь час проведено ПЛР-тестів - 4998266.

Динаміка COVID-19 в регіонах:

Київ - 90013 (+1 696)

Вінницька - 19680 (+199)

Волинська - 27852 (+315)

Дніпропетровська - 48365 (+715)

Донецька - 29031 (+ 640)

Житомирська - 33 714 (+309)

Закарпатська - 25 883 (+190)

Запорізька - 41460 (+807)

Івано-Франківська - 40484 (+202)

Київська - 47783 (+785)

Кіровоградська - 7059 (+138)

Луганська - 7705 (90)

Львівська - 53299 (+721)

Миколаївська - 23479 (+499)

Одеська - 57 071 (+1 357)

Полтавська - 28811 (+376)

Рівненська - 35900 (+448)

Сумська - 35327 (+331)

Тернопільська - 30964 (+226)

Харківська - 61 985 (+561)

Херсонська - 13723 (+322)

Хмельницька - 34417 (+459)

Черкаська - 30 784 (+651)

Чернівецька - 36 496 (+210)

Чернігівська - 23 754 (+564)

У листопаді кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла на 25%. За місяць виявили 349 тисяч нових випадків захворювання, тоді як за весь час пандемії - 395 тисяч.