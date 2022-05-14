Новий антирекорд: в Україні понад 3 тисячі осіб госпіталізовані за добу

За інформацією МОЗ, в Україні після декількох днів зростання намітилося зниження кількості інфікованих коронавірусом за добу. Але встановлено новий антирекорд за кількістю госпіталізованих за добу пацієнтів - 3001.
Так, за минулу добу виявили 12811 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 593 дитини і 572 медпрацівники.
Також за минулу добу знову видужали більше людей, ніж захворіли, - 13 653. Ще 243 - померли.
Всього в Україні захворіли 885 039 осіб, видужали - 494 001, померло - 14 998.
За добу проведено 61571 тестування, зокрема, методом ПЛР - 40967, методом ІФА - 20604. За весь час проведено ПЛР-тестів - 4998266.
У листопаді кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла на 25%. За місяць виявили 349 тисяч нових випадків захворювання, тоді як за весь час пандемії - 395 тисяч.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі