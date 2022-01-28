Новий антирекорд України. Тепер за смертністю від коронавірусу

14:47 12 вересень Київ, Україна

Україна продовжує ставити чергові антирекорди по коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні медициною підтверджено 3 103 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. На жаль, за цю добу від коронавірусу померли 72 людини. Це той рекорд, яким ніхто не буде пишатися.

Сьогоднішній показник по хворих трохи нижче вчорашнього, коли повідомлялося про 3 144 інфікованих. Це перше зниження після шести діб поспіль. Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 151 859. Число жертв - 3 148.

За останні 24 години всього хворих виявили в Києві (428), Харківській області (292), Тернопільській області (280) і Одеській області (225).

При цьому за добу одужала 1 341 особа. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 68 346. Зараз на коронавірус хворіють 80 365 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1 690.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України:

Вінницька обл - 4756 (+66)

Волинська обл - 6224 (+63)

Дніпропетровська обл - 3176 (+83)

Донецька обл - 2026 (+84)

Житомирська обл - 4194 (+139)

Закарпатська обл - 8532 (+79)

Запорізька обл - 2242 (+106)

Івано-Франківська обл - 11083 (+130)

Кіровоградська обл - 892 (7)

Київ - 16951 (+428)

Київська обл - 6750 (+102)

Львівська обл - 16774 (+148)

Луганська обл - 562 (+30)

Миколаївська обл - 1929 (+78)

Одеська обл - 9382 (+225)

Полтавська обл - 1161 (31)

Рівненська обл - 10369 (+152)

Сумська обл - 2323 (+94)

Тернопільська обл - 8657 (+280)

Харківська обл - 12404 (+292)

Херсонська обл - 596 (+20)

Хмельницька обл - 3850 (+155)

Чернівецька обл - 11988 (+141)

Черкаська обл - 2384 (90)

Чернігівська обл - 2654 (+80)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смертність від коронавірусу в Україні впала на третину. Якщо у квітні смертність серед хворих на COVID-19 становила 3%, то зараз вона знизилася до 2,1%, стверджував міністр Максим Степанов.