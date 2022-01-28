Новий антирекорд України. Тепер за смертністю від коронавірусу

Україна продовжує ставити чергові антирекорди по коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні медициною підтверджено 3 103 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. На жаль, за цю добу від коронавірусу померли 72 людини. Це той рекорд, яким ніхто не буде пишатися.
Сьогоднішній показник по хворих трохи нижче вчорашнього, коли повідомлялося про 3 144 інфікованих. Це перше зниження після шести діб поспіль. Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 151 859. Число жертв - 3 148.
За останні 24 години всього хворих виявили в Києві (428), Харківській області (292), Тернопільській області (280) і Одеській області (225).
При цьому за добу одужала 1 341 особа. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 68 346. Зараз на коронавірус хворіють 80 365 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1 690.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смертність від коронавірусу в Україні впала на третину. Якщо у квітні смертність серед хворих на COVID-19 становила 3%, то зараз вона знизилася до 2,1%, стверджував міністр Максим Степанов.
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