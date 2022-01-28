Новий антирекорд України. Тепер за смертністю від коронавірусу

Україна продовжує ставити чергові антирекорди по коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні медициною підтверджено 3 103 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. На жаль, за цю добу від коронавірусу померли 72 людини. Це той рекорд, яким ніхто не буде пишатися.

Сьогоднішній показник по хворих трохи нижче вчорашнього, коли повідомлялося про 3 144 інфікованих. Це перше зниження після шести діб поспіль. Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 151 859. Число жертв - 3 148.

За останні 24 години всього хворих виявили в Києві (428), Харківській області (292), Тернопільській області (280) і Одеській області (225).

При цьому за добу одужала 1 341 особа. За весь час кількість пацієнтів, які одужали, досягла 68 346. Зараз на коронавірус хворіють 80 365 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 1 690.

Кількість виявлених випадків COVID-19 в регіонах України: Вінницька обл - 4756 (+66) Волинська обл - 6224 (+63) Дніпропетровська обл - 3176 (+83) Донецька обл - 2026 (+84) Житомирська обл - 4194 (+139) Закарпатська обл - 8532 (+79) Запорізька обл - 2242 (+106) Івано-Франківська обл - 11083 (+130) Кіровоградська обл - 892 (7) Київ - 16951 (+428) Київська обл - 6750 (+102) Львівська обл - 16774 (+148) Луганська обл - 562 (+30) Миколаївська обл - 1929 (+78) Одеська обл - 9382 (+225) Полтавська обл - 1161 (31) Рівненська обл - 10369 (+152) Сумська обл - 2323 (+94) Тернопільська обл - 8657 (+280) Харківська обл - 12404 (+292) Херсонська обл - 596 (+20) Хмельницька обл - 3850 (+155) Чернівецька обл - 11988 (+141) Черкаська обл - 2384 (90) Чернігівська обл - 2654 (+80)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що смертність від коронавірусу в Україні впала на третину. Якщо у квітні смертність серед хворих на COVID-19 становила 3%, то зараз вона знизилася до 2,1%, стверджував міністр Максим Степанов.